В Минобороны РФ отчитались об "успехах" ракетной атаки по Днепру

В российском Министерстве обороны отчитались ракетный удар, который вечером 28 июля, нанесли по жилому комплексу и зданию СБУ в Днепре.

В возведении министерства отчитались об "успехах" своей армии.

В отчете отмечается, что воздушные силы страны-агрессорки нанесли "удару по пункту управления ВСУ в Днепропетровске". По словам россиян, "назначенный объект поврежден, цель удара достигнута".

Ракетный удар по Днепру

28 июля Россия нанесла удар по многоэтажке в Днепре во время воздушной тревоги. На месте "прилета" возник пожар. Сообщается, что многоэтажка не была введена в эксплуатацию. В связи с тем, что в комплексе не проживали люди, обошлось без погибших.

Впоследствии президент Владимир Зеленский показал, куда попала ракета в Днепре. По словам главы государства, попадание также произошло в здание СБУ.

Известно о девяти пострадавших людях, среди которых двое детей. По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УДАР ПО ДНЕПРУ! РАКЕТА ВЛУЧИЛА В МНОГОЭТАЖКУ! ВСЕ что известно на данный момент

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