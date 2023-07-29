В Минобороны РФ отчитались об "успехах" ракетной атаки по Днепру

Оккупанты подчеркивают, что "цель достигнута".
В российском Министерстве обороны отчитались ракетный удар, который вечером 28 июля, нанесли по жилому комплексу и зданию СБУ в Днепре.
В возведении министерства отчитались об "успехах" своей армии.
В отчете отмечается, что воздушные силы страны-агрессорки нанесли "удару по пункту управления ВСУ в Днепропетровске". По словам россиян, "назначенный объект поврежден, цель удара достигнута".
Ракетный удар по Днепру
28 июля Россия нанесла удар по многоэтажке в Днепре во время воздушной тревоги. На месте "прилета" возник пожар. Сообщается, что многоэтажка не была введена в эксплуатацию. В связи с тем, что в комплексе не проживали люди, обошлось без погибших.
Впоследствии президент Владимир Зеленский показал, куда попала ракета в Днепре. По словам главы государства, попадание также произошло в здание СБУ.
Известно о девяти пострадавших людях, среди которых двое детей. По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УДАР ПО ДНЕПРУ! РАКЕТА ВЛУЧИЛА В МНОГОЭТАЖКУ! ВСЕ что известно на данный момент
Читайте также: