В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину

В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину. 45-летнюю Сариде Джамани признали виновной в продаже 30 г героина.

Об этом пишет BBC.

Женщина стала второй осужденной за наркотики, казненной с начала года после казни 15 марта гражданина Сингапура Мохда Азиза бин Хусейна. Его сочли виновным в торговле примерно 50 граммами героина.

Как пишет Amnesty International, более двух третей стран мира отменили смертную казнь в законодательстве или на практике. Сингапур — одна из четырех стран, наряду с Китаем, Ираном и Саудовской Аравией, где в 2022 году были подтверждены казни за преступления, связанные с наркотиками.

По состоянию на 2023 год 103 страны в мире упразднили смертную казнь за все преступления. В 25 странах смертная казнь сохранена законодательно, но не используется более 10 лет. В 54 странах смертная казнь сохранена законодательно и на практике. Среди таких стран: Иран, Ирак, Китай, КНДР, Ливия и США.

Единственной страной в Европе, где смертная казнь применяется в качестве меры наказания на законодательном уровне, является Беларусь.

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