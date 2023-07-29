В ГНСУ рассказали, сколько "вагнеровцев" находится в Беларуси и есть ли угроза

В настоящее время на территории соседней Беларуси находится более пяти тысяч наемников ППК "Вагнера". Впрочем, они продолжают прибывать в страну.

Об этом во время телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, каких-либо перемещений вражеских войск или наемников у границы с Украиной пока не наблюдается. Ситуация остается полностью контролируемой, отметил Демченко.

"Подразделения разведки Украины, а это и разведка ГНСУ, активно отслеживают дальнейшую ситуацию, насколько она может измениться и нести угрозу Украине. Но на данный момент и количество представителей ПИК Вагнер на территории Беларуси значительной угрозы Украине не представляет", — подчеркнул представитель ГНСУ.

Представитель украинских пограничников отмечает, что Беларусь поддерживает страну-агрессорку Россию, предоставляя стране-оккупанту свои полигоны и инфраструктуру. В частности, по поводу размещения "вагнеровцев", а не только подразделений регулярной армии.

Как сообщалось, 28 июля в Беларусь прибывает 13 колонна наемников ППК "Вагнера". Колонна насчитывает как минимум 80 единиц автомобильной техники. Всего в селе Цель было замечено около 750 единиц техники. All Eyes on Wagner сообщает, что главой "вагнеровцев" в Беларуси стал Сергей Чубко — уроженец украинского города Черновцы.

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