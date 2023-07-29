Админы "чатов солидарности" в соцсетях «слили» данные участников в ТЦК

Администраторы телеграмм-каналов и вайбер-чатов, в которых отслеживались места раздачи повесток, передали данные подписчиков в местные территориальные центры комплектации и социальной поддержки.

Как известно, в сети недавно существовали ряд телеграмм-каналов и вайбер-чатов, в которых подписчики из Львова и Львовской области посылали информацию о местах раздачи повесток, где эта информация обнародовалась.

Как сообщает Львовский портал, после того, как эти группы в соцсетях набрали большое количество подписчиков, их данные были переданы администраторами чатов в местные территориальные центры комплектации и социальной поддержки.

Об этом сообщили сами администраторы, которые разослали соответствующие сообщения подписчикам в группах. Администраторы каналов мотивировали это тем, что оборона страны – это обязанность каждого согласно Конституции.

Ранее сообщалось, что весной этого года кибер специалисты Службы безопасности заблокировали 26 Telegram-каналов, которые сообщали о местах вручения повесток во Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской и Одесской областях, таким образом препятствуя мобилизации украинских граждан призывного возраста.

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