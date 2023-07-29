Адміни "чатів солідарності" у соцмережах «злили» дані учасників до ТЦК

Адміністратори телеграм-каналів та вайбер-чатів, у яких відстежувалися місця роздавання повісток передали дані підписників до у місцевих територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки

Як відомо, у мережі донедавна існували ряд телеграм-каналів та вайбер-чатів, у яких підписники зі Львова та Львівської області надсилали інформацію про місця роздавання повісток, де ця інформація оприлюднювалась.

Як повідомляє Львівський портал після того, як ці групи в соцмережах набрали велику кількість підписників, їхні дані були передані адміністраторами чатів у місцеві територіальні центри комплектації та соціальної підтримки.

Про це повідомили самі адміни, які розіслали відповідні повідомлення підписникам у групах. Адміністратори каналів мотивували це тим, що оборона країни – це обов’язок кожного, згідно з Конституцією.

Раніше повідомлялось, що на весні цього року кіберфахівці Служби безпеки заблокували 26 Telegram-каналів, які повідомляли про місця вручення повісток у Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській та Одеській областях, таким чином перешкоджаючи мобілізації українських громадян призовного віку.

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