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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
739
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В Росії "прикурив" ще один НПЗ — де палає

У російському місті Сизрань (Самарська область) пролунала низка вибухів через атаку дронів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Під ударом перебуває місцевий нафтопереробний завод

Під ударом перебуває місцевий нафтопереробний завод / © Associated Press

Сьогодні, 12 липня, під атаку потрапив Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ), розташований у місті Сизрань Самарської області РФ.

Аналітики Telegram-каналу Dnipro Osint повідомляють, що на НПЗ, імовірно, уражено АВТ-5 — установку первинної переробки нафти, яка є технологічною основою та «серцем» заводу.

В російській Сизрані пролунала серія вибухів

В російській Сизрані пролунала серія вибухів

Наразі офіційних підтверджень з боку російської влади чи українських військових на момент публікації не має.

Довідка: Сизранський НПЗ розташований у місті Сизрань Самарської області та є одним із важливих підприємств російської паливної галузі. Завод входить до структури компанії «Роснєфть» та може переробляти близько 8,9 мільйона тонн нафти на рік.

Нагадаємо, українські сили завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ.

За останні місяці українські Сили оборони регулярно завдають ударів по об’єктах російської паливно-енергетичної інфраструктури, які використовуються для забезпечення армії РФ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
739
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