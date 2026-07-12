В Росії "прикурив" ще один НПЗ — де палає

Під ударом перебуває місцевий нафтопереробний завод / © Associated Press

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Сьогодні, 12 липня, під атаку потрапив Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ), розташований у місті Сизрань Самарської області РФ.

Аналітики Telegram-каналу Dnipro Osint повідомляють, що на НПЗ, імовірно, уражено АВТ-5 — установку первинної переробки нафти, яка є технологічною основою та «серцем» заводу.

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Наразі офіційних підтверджень з боку російської влади чи українських військових на момент публікації не має.

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Довідка: Сизранський НПЗ розташований у місті Сизрань Самарської області та є одним із важливих підприємств російської паливної галузі. Завод входить до структури компанії «Роснєфть» та може переробляти близько 8,9 мільйона тонн нафти на рік.

Нагадаємо, українські сили завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ.

За останні місяці українські Сили оборони регулярно завдають ударів по об’єктах російської паливно-енергетичної інфраструктури, які використовуються для забезпечення армії РФ.

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