Яке місце у літаку краще не обирати взимку: порада експерта

Ця порада може допомогти не захворіти.

Експерт назвав місця в літаку, яких краще уникати взимку. Йдеться про крісла в проході.

Про це пише Express.

У чому річ

Пасажири нерідко обирають місця в проході через легкий доступ до туалету та простір для ніг. Однак для зими це може бути не найкращим варіантом.

"Дослідження показують, що ті, хто сидить у проході, більш схильні до ризику зараження мікробами, оскільки під час польоту ви вступите в контакт зі значно більшою кількістю людей", – сказала Ясмін Пекель, експерт з подорожей Blue Cruise,

Саме тому для уникнення зараження краще вибрати місце біля вікна.

Зима переважно є найгіршим сезоном для хвороб, оскільки люди проводять більше часу у критих приміщенням, де легко поширюються віруси. Круїзні лайнери, застерігають фахівці, можуть бути справжніми розсадниками мікробів, адже в одному приміщенні збирається безліч пасажирів. Нерідко бортпровідникам не вистачає часу на належну дезінфекцію салонів.

Водночас експертка додає, що повітря в літаку зазвичай циркулює через фільтри медичного класу, що призначені для стримування та видалення бактерій. Це означає, що мікроби навряд чи безпосередньо передаватимуться.

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