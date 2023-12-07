Яке місце у літаку краще не обирати взимку: порада експерта

Ця порада може допомогти не захворіти.
Експерт назвав місця в літаку, яких краще уникати взимку. Йдеться про крісла в проході.
Про це пише Express.
У чому річ
Пасажири нерідко обирають місця в проході через легкий доступ до туалету та простір для ніг. Однак для зими це може бути не найкращим варіантом.
"Дослідження показують, що ті, хто сидить у проході, більш схильні до ризику зараження мікробами, оскільки під час польоту ви вступите в контакт зі значно більшою кількістю людей", – сказала Ясмін Пекель, експерт з подорожей Blue Cruise,
Саме тому для уникнення зараження краще вибрати місце біля вікна.
Зима переважно є найгіршим сезоном для хвороб, оскільки люди проводять більше часу у критих приміщенням, де легко поширюються віруси. Круїзні лайнери, застерігають фахівці, можуть бути справжніми розсадниками мікробів, адже в одному приміщенні збирається безліч пасажирів. Нерідко бортпровідникам не вистачає часу на належну дезінфекцію салонів.
Водночас експертка додає, що повітря в літаку зазвичай циркулює через фільтри медичного класу, що призначені для стримування та видалення бактерій. Це означає, що мікроби навряд чи безпосередньо передаватимуться.
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