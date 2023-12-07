Какое место в самолете лучше не выбирать зимой: совет эксперта

Этот совет может помочь не заболеть.

Эксперт назвал места в самолете, которых лучше избегать зимой. Речь идет о креслах в проходе.

Об этом пишет Express.

В чем дело

Пассажиры часто выбирают места в проходе через легкий доступ к туалету и пространство для ног. Однако для зимы это может быть не лучший вариант.

"Исследования показывают, что сидящие в проходе более подвержены риску заражения микробами, поскольку во время полета вы вступите в контакт со значительно большим количеством людей", — сказала Ясмин Пекель, эксперт по путешествиям Blue Cruise,

Именно поэтому во избежание заражения лучше выбрать место у окна.

Зима преимущественно является худшим сезоном для болезней, поскольку люди проводят больше времени у крытых помещением, где легко распространяются вирусы. Круизные лайнеры, предостерегают специалисты, могут быть настоящими питомниками микробов, ведь в одном помещении собирается множество пассажиров. Нередко бортпроводникам не хватает времени на должную дезинфекцию салонов.

В то же время эксперт добавляет, что воздух в самолете обычно циркулирует через фильтры медицинского класса, предназначенные для сдерживания и удаления бактерий. Это означает, что микробы вряд ли будут непосредственно передаваться.

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