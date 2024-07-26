Хто і для чого закидає кросівки на дроти: розкрито таємницю

Розкрито таємницю "шуфіті" - для чого закидають кросівки на дроти по всьому світові

Де б ви не опинилися, у будь-якому куточку світу, можна побачити таке дивне явище, як закидання кросівок на лінії електропередач. Напевно будь-кому хоча б раз попадалося взуття, що висить не дротах.

Явище закидування кросівок на лінії електропередач отримало назву "шуфіті". Це складене слово англійської мови "shoefiti", де "shoe" - взуття, а "graffiti" - графіті, тобто "взуттєве графіті".

Хто і для чого це робить? Як розповідають дослідники цього явища, на це є маса причин і пояснень також.

Вшановування пам'яті

Тисячоліттями люди намагаються увічнити пам'ять про померлих, поставити пам'ятний знак, Підвішування взуття на лініях електропередач є одним з варіантів цього дійства.

Маркування території

Існує теорія, що взуття на лінії електропередач також може бути маркером "активності банд" на певній території або певним повідомлення, наприклад про те, де можна купити заборонені речовини, наркотики.

Дослідники поспілкувалися з ув'язненим в'язниці штату Міссурі Патріком Старром, який колись був високопоставленим членом банди Бладс. Він розповів, що вони таким чином позначили свій район. За словами Старра, інші ув’язнені з Чикаго та Сент-Луїса сказали, що таким чином вони вшановували пам'ять убитих хлопців із району.

Кепкування

Дослідники виявили, що така поведінка часто спостерігається у підлітків які закидують чиїсь кросівки на опорні стовпи, щоб поглузувати чи розлютити однолітків.

Водночас спроба зняти кросівки з лінії електропередач може виявитися фатальною. Гумове взуття або рукавички навряд чи зможуть захистити від ураження струмом від лінії електропередач,тому краще не намагатися зняти взуття з дротів.

Утім, деякі дослідники вважають, що ці теорії не більше, ніж міфи, оскільки насправді просто не існує єдиної відповіді на запитання, чому люди закидають взуття на дроти. У будь-якому випадку сенс такого дійства — символічний.

Кросівки на дротах

Дембель

Є легенда, ніби саме солдати армії США після закінчення служби підкидають у повітря все, що попадеться під руку, у тому числі і взуття. Таким чином вони висловлюють радість.

Спортсмени та студенти

За іншою версією, студенти закидають взуття на дроти, коли закінчують навчання — сенс дії такий самий, як і у військових. Спортивні кросівки на дротах, найімовірніше, закинуті, тому що на цьому місці якась спортивна команда раділа перемозі, або сумувала за програшем, жонглюючи своїми чи чужими речами.

Життя після смерті

Є і більш містичні чи езотеричні пояснення шуфіті. Дехто вважає, що взуття людині може стати в пригоді після смерті, тому закидає кросівки на дроти, щоб потім можна буде їх вдягнути та ходити над землею чи по землі у відмінному взутті.