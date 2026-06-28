Діти дивляться телевізор / © pexels.com

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У штаті Квінсленд, Австралія, сім’я виявила велику змію, яка сховалася просто у вітальні — за телевізором. Для її вилову довелося викликати професійного фахівця з роботи з рептиліями.

Інцидент стався в одному з приватних будинків, куди викликали Стюарта Маккензі з компанії Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, яка спеціалізується на вилові змій.

«Ця змія хотіла подивитися фільм разом із родиною, але опинилася не з того боку телевізора», — з гумором зазначили в компанії у соцмережах. «На жаль, її присутність тут не була особливо бажаною, тому викликали Стю, щоб він професійно переселив її!».

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Разом із повідомленням було опубліковано відео, на якому видно, як Маккензі за допомогою спеціального гачка обережно знімає змію з кріплення телевізора та поміщає її до мішка для транспортування.

За словами мешканців будинку, змія, ймовірно, потрапила всередину через відчинені двері або вікна, коли ніхто не помітив її проникнення.

Після вилову тварину було безпечно переміщено до природного середовища, подалі від житлової зони.

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