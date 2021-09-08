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В Індії сміливий кіт дав відсіч леопардові: відео підірвало Мережу

В Індії сміливий кіт дав відсіч леопардові: відео підірвало Мережу

pixabay.com

Леопард погнався за котом і впав у колодязь разом із ним.

Кіт в індійському місті Нашик, штат Махараштра, дав відсіч леопардові після того, як обидві тварини опинилися на дні колодязя.

Відео опублікувало інформаційне агентство ANI.

На записі видно, як хижак кидається на кота, а той стає на задні лапи, але потім тварини починають гратися один з одним.

Представник місцевого відділу охорони лісового господарства Панкадж Гарг пояснив, що тварини разом впали в колодязь після того, як леопард погнався за котом.  Він зазначив, що фахівці витягли обох тварин з колодязя за допомогою підйомного крана. 

Багато користувачів захотіли дізнатися подальшу долю кота. Деякі з них захопилися хоробрістю тварини. 

"Леопард був трохи збентежений, коли побачив свою зменшену копію", - написав один з них.

Інший користувач назвав те, що відбувається на відео, сімейною сваркою.

Нагадаємо, в  індійському штаті Уттаракханд чоловік, на якого напав леопард, відбився від нього серпом.
 

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