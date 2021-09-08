В Індії сміливий кіт дав відсіч леопардові: відео підірвало Мережу

Леопард погнався за котом і впав у колодязь разом із ним.

Кіт в індійському місті Нашик, штат Махараштра, дав відсіч леопардові після того, як обидві тварини опинилися на дні колодязя.

Відео опублікувало інформаційне агентство ANI.

Також читайте В Африці пропонують мисливцям за знижками вбивати леопардів та слонів

На записі видно, як хижак кидається на кота, а той стає на задні лапи, але потім тварини починають гратися один з одним.

Представник місцевого відділу охорони лісового господарства Панкадж Гарг пояснив, що тварини разом впали в колодязь після того, як леопард погнався за котом. Він зазначив, що фахівці витягли обох тварин з колодязя за допомогою підйомного крана.

Багато користувачів захотіли дізнатися подальшу долю кота. Деякі з них захопилися хоробрістю тварини.

"Леопард був трохи збентежений, коли побачив свою зменшену копію", - написав один з них.

Інший користувач назвав те, що відбувається на відео, сімейною сваркою.

#WATCH | Maharashtra: A leopard and a cat come face-to-face after falling down a well in Nashik



"The leopard fell in the well while chasing the cat. It was later rescued and released in its natural habitat," says Pankaj Garg, Deputy Conservator of Forests, West Nashik Division pic.twitter.com/2HAAcEbwjy — ANI (@ANI) September 6, 2021

Нагадаємо, в індійському штаті Уттаракханд чоловік, на якого напав леопард, відбився від нього серпом.



Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання