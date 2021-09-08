В Индии смелый кот дал отпор леопарду: видео взорвало Сеть

Леопард погнался за котом и упал в колодец вместе с ним.

Кот в индийском городе Нашик, штат Махараштра, дал отпор леопарду после того, как оба животных оказались на дне колодца.

Видео опубликовало информационное агентство ANI.

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На записи видно, как хищник бросается на кота, а тот встает на задние лапы, но потом животные начинают играть друг с другом.

Представитель местного отдела охраны лесного хозяйства Панкадж Гарг пояснил, что животные вместе упали в колодец после того, как леопард погнался за котом. Он отметил, что специалисты достали обоих животных из колодца с помощью подъемного крана.

Многие пользователи захотели узнать дальнейшую судьбу кота. Некоторые из них восхитились храбростью животного.

"Леопард был немного смущен, когда увидел свою уменьшенную копию", — написал один из них.

Другой пользователь назвал происходящее на видео семейной ссорой.

#WATCH | Maharashtra: A leopard and a cat come face-to-face after falling down a well in Nashik



"The leopard fell in the well while chasing the cat. It was later rescued and released in its natural habitat ," says Pankaj Garg, Deputy Conservator of Forests, West Nashik Division pic.twitter.com/2HAAcEbwjy — ANI (@ANI) September 6, 2021

Напомним, в индийском штате Уттаракханд мужчина, на которого напал леопард, отбился от него серпом.

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