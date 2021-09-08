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В Индии смелый кот дал отпор леопарду: видео взорвало Сеть

В Индии смелый кот дал отпор леопарду: видео взорвало Сеть

pixabay.com

Леопард погнался за котом и упал в колодец вместе с ним.

Кот в индийском городе Нашик, штат Махараштра, дал отпор леопарду после того, как оба животных оказались на дне колодца.

Видео опубликовало информационное агентство ANI.

На записи видно, как хищник бросается на кота, а тот встает на задние лапы, но потом животные начинают играть друг с другом.

Представитель местного отдела охраны лесного хозяйства Панкадж Гарг пояснил, что животные вместе упали в колодец после того, как леопард погнался за котом. Он отметил, что специалисты достали обоих животных из колодца с помощью подъемного крана.

Многие пользователи захотели узнать дальнейшую судьбу кота. Некоторые из них восхитились храбростью животного.

"Леопард был немного смущен, когда увидел свою уменьшенную копию", — написал один из них.

Другой пользователь назвал происходящее на видео семейной ссорой.

Напомним, в индийском штате Уттаракханд  мужчина, на которого напал леопард, отбился от него серпом.

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