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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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384
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2 хв

Вікно у потойбіччя: моторошна історія "Озера привидів" на Хмельниччині

Місцеві вірять, що це озеро — вікно у потойбічний світ, і розповідають моторошні легенди, які передаються з покоління в покоління.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © Unsplash

У самому центрі села Хропотова Хмельницької області розташоване озеро, яке вже роками обростає легендами. Місцеві називають його не інакше як «Озеро привидів». Але офіційна назва цієї водойми — Вікнина. Що ж зробило його таким містичним і чому вода в ньому ніколи не перетворюється на лід?

Про це пише 24 канал.

Найдивніше, що навіть у найсуворіші зими, коли все навколо сковує крига, озеро Вікнина лишається вільним від льоду. Місцеві мешканці запевняють: за все їхнє життя це озеро жодного разу не замерзло. Ба більше, в будь-яку пору року температура води у ньому стабільна — +13…+15 градусів. У сильні морози над озером підіймається пара, що тільки підсилює його загадковість.

«Це озеро ніколи не замерзало. Колись один пан їхав на возі, заїхав просто у воду — зник. А його коней потім знайшли аж у сусідньому селі», — розповідає місцева мешканка Марія Хропотова.

За легендами, у цьому озері ніби-то є «вікно», яке веде у інший світ. Саме тому водойму почали називати Озером привидів.

У давнину жителі використовували озеро для прання одягу. Вони згадують, що речі після цього були надзвичайно м’якими та приємно пахли. За переказами, навіть якість води у Вікнині — незвична, майже «живильна».

Досі це озеро не вивчалося науковцями. Версій багато — зокрема про підземні джерела або геотермальне підігрівання. Але все це лише припущення. Можливо, відповідь прихована саме в легендах, які передаються з покоління в покоління.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні є лише дві області, назви яких не збігаються з назвами їхніх обласних центрів — це Волинська та Закарпатська та пояснили, чому так.

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