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Старіше за Рим та Афіни: де в Україні шукати одне з найдавніших міст Європи
На території України розташоване унікальне місце — Кам’яна Могила, якій понад 12 тисяч років. Це культовий комплекс із петрогліфами, старшими за єгипетські піраміди.
Коли йдеться про найстарші міста світу, більшість згадує Рим, Афіни чи Вавилон. Але й Україна має свою унікальну відповідь — місто, що зберігає сліди цивілізацій, старших за єгипетські піраміди.
Про це розповідає “24 Канал”.
У Запорізькій області розташований один із найдавніших культових комплексів Європи — Кам’яна Могила. Цьому загадковому місцю понад 12 тисяч років.
У його печерах досі зберігаються петрогліфи — наскельні малюнки, які свідчать про існування потужного культурного центру ще в епоху кам’яного віку. Через це Кам’яну Могилу часто називають “українським Стоунхенджем”, хоча вона значно старша за британський мегаліт.
Та не Кам’яною Могилою єдиною. Археологи знайшли в Україні залишки Трипільської цивілізації, яка існувала близько 7 тисяч років тому. На території нинішніх Вінницької та Черкаської областей були мегаполіси з населенням до 15 тисяч осіб — більше, ніж у стародавніх Афінах того часу. Ці поселення вражають своєю планувальною структурою та масштабами — вважаються одними з перших міст в історії людства.
Україна — не просто частина європейської історії. Це колиска цивілізацій, які залишили по собі слід у глибинах часу й дають підстави називати українські землі осердям стародавнього світу.
Раніше повідомлялось, що на Закарпатті чоловік намагався продати унікальну знахідку — чотири бронзові сокири-кельти, які перебували у стародавньому глиняному горщику.