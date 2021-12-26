10 найкращих колядок на Різдво 2022

ТСН.ua зібрав 10 найкращіх колядок для святкування.

6 та 7 січня православні віряни святкують найголовніше релігійне свято - Різдво Христове. Святкування супроводжується святковою вечерою та колядуванням. Зазвичай колядники ходять від хати до хати, запитують у господарів дозволу, виконують колядки, а господарі в подяку обдаровують їх частуваннями. Колядувати заведено рано вранці 7 січня, хоча й в деяких регіонах України це починають робити ввечері 6 січня. ТСН.ua зібрав 10 найкращіх колядок для святкування.

ТОП-10 колядок на Різдвяні свята

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Ой перший же празник —

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А другий же празник —

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А третій же празник —

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

***

На тоненькому льоду:

"Гей! Свята прийшли у гості!

Зустрічайте коляду!"

Трійка коней прудконогих

Мчить по білому сніжку —

Коляда везе в санчатах

Сто гостинців у мішку!

Чуєш, дзвоники співають:

Тілі-тілі-тілі-бом!

Ідуть ряжені на конях

Нас вітати із Різдвом!

***

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

***

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п’ятака!

***

А хто двері відчиняє,

Щастя тим бажаю!

Щоб жили сто років з гаком

В щасті і любові,

Щоб з народження до смерті

Ви були здорові!

Щоби сонечко сіяло

В серці і на дворі,

І добра було по вінця

В хаті і коморі!

З колядою, колядою

Я біжу без втоми.

Вже мішок гостинців повен,

Поспішу додому!

***

Й заспіваю коляду!

Для хазяїна й хазяйки,

Щоб не мали в хаті сварки,

А достаток мали й лад,

Доля квітла, наче сад,

Щоб задумане збулося,

Як ріка життя лилося,

Нива густо колосилась

Й щастя в хаті оселилось!

Я заграв вам на дуду,

Проспівав вам коляду,

А тепер стою зітхаю —

На гостинчика чекаю!

***

В мене шубка коротенька,

А колядка, бачте, ні:

Вчила я її три дні!

Я зайшла до вас до хати,

Щоб усіх вас привітати

Із Різдвом Святим Христовим!

І нехай усі здорові

У родині вашій будуть,

Мир і дружба хай панують.

Щоб печальних сліз не знали,

Щоб раділи і співали.

Рік Новий — наступне свято!

У дива я вірю свято,

А тому не зволікайте

І бажання загадайте.

В новорічну ніч казкову

Все здійсниться! Чесне слово!

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

***

Добра з маком паляниця,

А без маку — не така.

Дай, хазяїн, п’ятака!

Як не даси п’ятака,

Я вола — за рога,

А кобилу — за чуприну

Та й поведу на тічок.

А з тічка — в кабачок

Да проп’ю за п’ятачок!

***

Дай, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити.

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добрий вечір!

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