10 лучших колядок на Рождество 2022

ТСН.ua собрал 10 лучших колядок для празднования Рождества.
6 и 7 января православные верующие празднуют самый главный религиозный праздник – Рождество Христово. Празднование сопровождается праздничным ужином и колядованием. Обычно колядники ходят от дома к дому, спрашивают у хозяев разрешения, исполняют колядки, а хозяева в благодарность одаривают их угощениями. Колядовать принято ранним утром 7 января, хотя и в некоторых регионах Украины это начинают делать вечером 6 января. ТСН.ua собрал 10 лучших колядок для празднования.
ТОП-10 колядок на Рождественские праздники
Сею, вею, посеваю, с Колядою поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Сею, вею, повеваю, ячмень, жито посыпаю,
Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось,
Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.
Сею, вею, посеваю, счастья, радости желаю.
Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота,
Овец с овсом, жеребца с хвостом.
Кто не даст пирога, тому куричья нога,
Пест да лопата, корова горбата.
***
Коляд, коляд, колядушек —
Хорош с медком оладушек!
А без меду — не таков,
Дайте, тетя, пирогов!
Вам звоночками позвоним
С пожеланьем и поклоном.
Мы пришли колядовать,
С Рождеством вас поздравлять!
Хорошо вам пусть живется,
Все, что хочется — дается,
Чтобы мысли вдохновляли,
А мечты всегда сбывались!
***
Ночь волшебная идет,
Добрая, святая,
Радость светлую несет,
Души озаряя.
Открывайте ворота
Коляде идущей,
Накануне Рождества
Счастье вам несущей,
Чтобы полон был ваш дом
И добром и благом,
Хорошо чтоб жили в нем
Без забот и тягот.
***
Родилась коляда
Накануне Рождества!
За горою за крутою,
За рекою за быстрою,
Стоят леса дремучие,
Во тех лесах огни горят!
Огни горят пылающие,
Вокруг огней люди стоят,
Люди стоят, колядуют:
‘Ой коляда, коляда,
Ты бываешь, коляда,
Накануне Рождества!’
***
Вам звоночками позвоним
С пожеланьем и поклоном.
Мы пришли колядовать,
С Рождеством вас поздравлять!
Хорошо вам пусть живется,
Все, что хочется — дается,
Чтобы мысли вдохновляли,
А мечты всегда сбывались!
***
Открывайте ворота — запускайте святки.
Пришло время ворожбы и чтоб петь колядки.
Зимней снежною порой сердце просит сказки —
Получи в подарок радужные краски.
Получи веселье и простое чудо —
Вот такое вот святочное блюдо.
***
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
***
Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко,
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всём вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, от печаль!
***
Коляда, коляда,
Открываем все дома,
Все окошки, сундучки,
Даем конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам,
Скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст,
Ведь на это он горазд!
***
Колядую, колядую,
Я зайду в избу любую.
Попрошу хозяйку:
Сладостей давай-ка!
И печенья, и конфет,
И с орехами щербет,
И халву, и шоколад,
Пастилу и мармелад,
Вкусное пирожное,
Сладкое мороженое.
Мы и сами будем есть,
И друг друга угощать,
А хозяйку, а хозяйку
Добрым словом поминать!
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