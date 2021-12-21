10 лучших колядок на Рождество 2022

ТСН.ua собрал 10 лучших колядок для празднования Рождества.

6 и 7 января православные верующие празднуют самый главный религиозный праздник – Рождество Христово. Празднование сопровождается праздничным ужином и колядованием. Обычно колядники ходят от дома к дому, спрашивают у хозяев разрешения, исполняют колядки, а хозяева в благодарность одаривают их угощениями. Колядовать принято ранним утром 7 января, хотя и в некоторых регионах Украины это начинают делать вечером 6 января. ТСН.ua собрал 10 лучших колядок для празднования.

ТОП-10 колядок на Рождественские праздники

Сею, вею, посеваю, с Колядою поздравляю,

Счастья, радости желаю.

Сею, вею, повеваю, ячмень, жито посыпаю,

Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось,

Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.

Сею, вею, посеваю, счастья, радости желаю.

Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота,

Овец с овсом, жеребца с хвостом.

Кто не даст пирога, тому куричья нога,

Пест да лопата, корова горбата.

***

Коляд, коляд, колядушек —

Хорош с медком оладушек!

А без меду — не таков,

Дайте, тетя, пирогов!

Вам звоночками позвоним

С пожеланьем и поклоном.

Мы пришли колядовать,

С Рождеством вас поздравлять!

Хорошо вам пусть живется,

Все, что хочется — дается,

Чтобы мысли вдохновляли,

А мечты всегда сбывались!

***

Ночь волшебная идет,

Добрая, святая,

Радость светлую несет,

Души озаряя.

Открывайте ворота

Коляде идущей,

Накануне Рождества

Счастье вам несущей,

Чтобы полон был ваш дом

И добром и благом,

Хорошо чтоб жили в нем

Без забот и тягот.

***

Родилась коляда

Накануне Рождества!

За горою за крутою,

За рекою за быстрою,

Стоят леса дремучие,

Во тех лесах огни горят!

Огни горят пылающие,

Вокруг огней люди стоят,

Люди стоят, колядуют:

‘Ой коляда, коляда,

Ты бываешь, коляда,

Накануне Рождества!’

***

Вам звоночками позвоним

С пожеланьем и поклоном.

Мы пришли колядовать,

С Рождеством вас поздравлять!

Хорошо вам пусть живется,

Все, что хочется — дается,

Чтобы мысли вдохновляли,

А мечты всегда сбывались!

***

На Рождество 6 и 7 января принято колядовать

Открывайте ворота — запускайте святки.

Пришло время ворожбы и чтоб петь колядки.

Зимней снежною порой сердце просит сказки —

Получи в подарок радужные краски.

Получи веселье и простое чудо —

Вот такое вот святочное блюдо.

***

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

***

Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко,

Пирожочка на дорожку,



Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всём вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, от печаль!

***

Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд!

***

Колядую, колядую,

Я зайду в избу любую.

Попрошу хозяйку:

Сладостей давай-ка!

И печенья, и конфет,

И с орехами щербет,

И халву, и шоколад,

Пастилу и мармелад,

Вкусное пирожное,

Сладкое мороженое.

Мы и сами будем есть,

И друг друга угощать,

А хозяйку, а хозяйку

Добрым словом поминать!

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