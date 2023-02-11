12 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 12 лютого, в православному календарі Собор Трьох святих. В IX столітті у Константинополі були сильні чвари. Серед простого люду звеличували в той час трьох святих: Іоанна Златоуста, Григорія Богослова та Василія Великого. І не могли вирішити, хто з них найвеличніший. Тому виникали серед людей суперечки. Для християнської віри сварки образливі, тому всі троє прийшли до єпископа Івана і попросили, щоб він переконав людей не сваритися. Бо кожен з них святитель і всі вони — єдині.

Єпископ розповів про це людям і з тих пір 12 лютого почали святкувати Трисвятість або Собор Трьох святих.

Церковне свято 12 лютого — день пам'яті святого Іполита

Був він єпископом Остії, яка розташовувалася в ті часи в Римському гирлі. Дізнався він про гоніння християн і їхні страждання за віру, та вирішив з'явитися на суд, хоч був вже в досить поважних літах. Там він хотів викрити язичників в нелюдських вчинках. За це довго мучили Іполита, потім зв'язали і кинули в море. Його мощі досі зберігаються в Римі.

Прикмети 12 лютого

Народні прикмети 12 лютого / Фото: Pexels

сніг має форму великих пластівців — чекайте на відлигу;

північний вітер та ясне небо — будуть морози;

червоний місяць на сильний вітер;

біля будинку збираються ворони і ховаються під дах — будуть хуртовини.

Що завтра не можна робити

Цього дня православна Церква категорично забороняє сваритися, лаятися, тому що конфлікт може затягнутися надовго. Якщо людина вже перебуває в суперечці, то 12 лютого потрібно помиритися. Жінкам не дозволяється вишивати, шити, в'язати.

Що можна робити завтра

Здавна чоловіки цього дня займалися господарством, а саме облагороджуванням присадибної ділянки, ремонтом. Також можна полагодити щось в будинку, якщо це потрібно. Вірили, що такі дії притягують благополуччя.

Читайте також: