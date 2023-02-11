12 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 12 февраля, в православном календаре Собор Трех Святых. В IX веке в Константинополе были сильные распри. Среди простых людей превозносили в то время трех святых: Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого. И не могли решить, кто из них величайший. Поэтому возникали среди людей споры. Для христианской веры ссоры оскорбительны, поэтому все трое пришли к епископу Иоанну и попросили, чтобы он убедил людей не ссориться. Ибо каждый из них святитель и все они едины.

Епископ рассказал об этом людям и с тех пор 12 февраля начали праздновать Трехсвятость или Собор Трех Святых.

Церковный праздник 12 февраля – день памяти святого Ипполита

Был он епископом Остии, которая размещалась в те времена в Римском устье. Узнал он о гонениях христиан и их страданиях за веру, и решил явиться на суд, хотя был уже в достаточно почтенных годах. Там он хотел разоблачить язычников в бесчеловечных поступках. За это долго мучили Ипполита, затем связали и бросили в море. Его мощи до сих пор хранятся в Риме.

Приметы 12 февраля

Народные приметы 12 февраля / Фото: Pexels

снег имеет форму больших хлопьев – ждите оттепели;

северный ветер и ясное небо – будут морозы;

красная луна на сильный ветер;

у дома собираются вороны и прячутся под крышу — будут метели.

Что завтра нельзя делать

В этот день православная церковь категорически запрещает ссориться, ругаться, потому что конфликт может затянуться надолго. Если человек уже находится в споре, 12 февраля нужно помириться. Женщинам не разрешается вышивать, шить, вязать.

Что можно делать завтра

Издавна мужчины в этот день занимались хозяйством, а именно облагораживанием приусадебного участка, ремонтом. Также можно починить что-нибудь в доме, если это нужно. Верили, что подобные действия привлекают благополучие.

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