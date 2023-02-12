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В Херсоне в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар — соцсети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
278
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар — соцсети

Фото: pixabay.com

Пока официального подтверждения этой информации. нет.

В результате вражеского артобстрела снаряд попал в дом в Херсоне.

Сейчас там пожар.

Об этом пишут в сообщениях местных соцсетей.

Между тем, российские пользователи в пабликах напишут, что "оперативно уничтожено место скопления ВСУ".

Напомним, вечером 10 февраля и в ночь на 11 февраля в Херсоне также раздавались взрывы. В Сети писали о якобы обстреле города.

Добавим, что вражеские дроны также ночью нанесли удар по критической инфраструктуре в двух районах Днепропетровской области.

Днем 11 февраля под обстрелом в очередной раз оказался Донецк. Там разгорелся пожар и возникло немало разрушений.

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Дата публикации
Просмотры
278
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