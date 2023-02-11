В Херсоне в четвертый раз за день раздались взрывы

Звуки взрывов в городе раздавались и ночью, и вечером накануне.
В Херсоне раздаются взрывы – уже в четвертый раз с утра 11 февраля.
Об этом сообщает "Суспильне Херсон".
"В Херсоне в очередной раз слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного", – говорится в заявлении около 16:20.
До этого о звуках взрывов в городе сообщалось около 11:00, затем – в 11:20 и 15:35.
Напомним, вечером 10 февраля и в ночь на 11 февраля в Херсоне также раздавались взрывы. В Сети писали о якобы обстреле города.
Добавим, что вражеские дроны также ночью нанесли удар по критической инфраструктуре в двух районах Днепропетровской области.
Днем 11 февраля под обстрелом в очередной раз оказался Донецк. Там разгорелся пожар и возникло немало разрушений.
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