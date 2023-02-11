В Херсоні вчетверте за день пролунали вибухи

Звуки вибухів у місті злунали і вночі, і ввечері напередодні.

В Херсоні лунають вибухи – вже вчетверте від ранку 11 лютого.

Про це повідомляє "Суспільне Херсон".

"У Херсоні вчергове чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", – йдеться в заяві близько 16:20.

До цього про звуки вибухів у місті повідомлялося близько 11:00, потім – об 11:20 та 15:35.

Нагадаємо, ввечері 10 лютого та в ніч проти 11 лютого в Херсоні також лунали вибухи. У Мережі писали про нібито обстріл міста.

Додамо, що ворожі дрони також уночі завдали удару по критичній інфраструктурі у двох районах Дніпропетровської області.

Вдень 11 лютого під обстрілом вкотре опинився Донецьк. Там спалахнула пожежа та виникло чимало руйнувань.

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