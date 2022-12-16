17 грудня — яке церковне свято у православному календарі

Яке завтра свято у церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 17 грудня, у православному календарі — день пам’яті великомучениці Варвари Іліопольської. Церква вважаю цю святу захисницею від раптової смерті, а також покровителькою всіх жінок. Згідно з переказами, народилася свята на сході Римської імперії в родині заможного язичника Діоскора. Батько тримав свою доньку у високій замковій башті, щоб сховати її красу від інших людей. Там дівчина таємно прийняла християнство, а згодом розповіла про свій вчинок батькові. Той відрікся від доньки та передав владі, щоб з нею розправилися.

Імператор Мартиніан, який тоді правив цими землями, піддав дівчину невимовним тортурам. Однак Варвара все витримала і відмовлялася зректися Христа. Тоді власний батько вирішив взяти тортури в свої руки і відтяв голову великомучениці мечем.

В ранньохристиянській традиції Варвара була невідомою, а в документах Церкви з'явилася від VII століття.

В народі 17 грудня називають "Варвари".

Прикмети 17 грудня

Народні прикмети 17 грудня / Фото: Pexels

день морозний — морози триватимуть ще довго;

безхмарна та ясна погода — скоро буде мороз;

хмарно — на снігопад;

червоний захід сонця — погода буде без опадів і ясна.

Що завтра не можна робити

Краще цього дня без великої потреби не виходити надвір, тому що можна застудитися. Також Церква забороняє лихословити та лаятися, як і в будь-які інші дні. Роботу в домі краще відкласти на інший день.

Що завтра можна робити

Цього дня жінки обов'язково йшли до храму, читали молитви святій Варварі, щоб вийти заміж, завагітніти, отримати здоров'я і благополуччя.

Також у давнину жінки намагалися займатися рукоділлям, а ще закінчували прясти аж до наступного року. Часто надворі вже стояли сильні морози, тому одягатися потрібно було тепліше.

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