17 грудня — яке церковне свято у православному календарі

Яке завтра свято у церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 17 грудня, у православному календарі — день пам’яті великомучениці Варвари Іліопольської. Церква вважаю цю святу захисницею від раптової смерті, а також покровителькою всіх жінок. Згідно з переказами, народилася свята на сході Римської імперії в родині заможного язичника Діоскора. Батько тримав свою доньку у високій замковій башті, щоб сховати її красу від інших людей. Там дівчина таємно прийняла християнство, а згодом розповіла про свій вчинок батькові. Той відрікся від доньки та передав владі, щоб з нею розправилися.
Імператор Мартиніан, який тоді правив цими землями, піддав дівчину невимовним тортурам. Однак Варвара все витримала і відмовлялася зректися Христа. Тоді власний батько вирішив взяти тортури в свої руки і відтяв голову великомучениці мечем.
В ранньохристиянській традиції Варвара була невідомою, а в документах Церкви з'явилася від VII століття.
В народі 17 грудня називають "Варвари".
Прикмети 17 грудня
- день морозний — морози триватимуть ще довго;
- безхмарна та ясна погода — скоро буде мороз;
- хмарно — на снігопад;
- червоний захід сонця — погода буде без опадів і ясна.
Що завтра не можна робити
Краще цього дня без великої потреби не виходити надвір, тому що можна застудитися. Також Церква забороняє лихословити та лаятися, як і в будь-які інші дні. Роботу в домі краще відкласти на інший день.
Що завтра можна робити
Цього дня жінки обов'язково йшли до храму, читали молитви святій Варварі, щоб вийти заміж, завагітніти, отримати здоров'я і благополуччя.
Також у давнину жінки намагалися займатися рукоділлям, а ще закінчували прясти аж до наступного року. Часто надворі вже стояли сильні морози, тому одягатися потрібно було тепліше.
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