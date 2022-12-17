Астрологічний прогноз на 17 грудня

Плануючи свій день ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: добре, що сьогоднішній день випадає на вихідний – він не призначений для серйозних справ, якої б сфери життя та діяльності вони не торкалися – у крайньому разі можна завершувати розпочаті раніше проєкти. Необхідно звернути увагу на ідеї, які можуть спасти на думку – у них будуть серйозні перспективи.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий, кораловий.

Щасливі камені дня: чорний нефрит, сардер, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: жіночі статеві органи.

Хвороби дня: захворювання, що розпочалися цього дня, можливо, і не будуть серйозними, але продовжаться довго, тому до лікаря треба звертатися одразу – з появою перших симптомів.

Харчування дня: можна голодувати і постувати, заручившись благословенням лікаря.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай вводять людей в оману, тому вірити їм не варто.

Стрижка дня: стригтись сьогодні категорично не рекомендується.

Афоризм дня: "Той, хто правильно вказує мені на мої помилки, — мій вчитель; той, хто правильно відзначає мої правильні вчинки, — мій друг; той, хто лестить мені, — мій ворог"(Сунь Цзи).

Ангел-охоронець дня: Батіс — виконує будь-які жіночі примхи.

Магія та містика дня: можна виставляти магічний захист від злих сил та їх чарів.

Табу дня: необхідно уникати конфліктів – активна участь у них може бути небезпечною.

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