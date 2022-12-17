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Астрологический прогноз на 17 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
249
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 17 декабря

Фото: Getty Images

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: хорошо, что нынешний день выпадает на выходной – он не предназначен для серьезных дел, какой бы сферы жизни и деятельности они ни касались – в крайнем случае можно завершать начатые ранее проекты. Необходимо обратить внимание на идеи, которые могут прийти в голову – у них будут серьезные перспективы. 

Символ дня: Цербер. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый. 

Счастливые камни дня: черный нефрит, сардер, сардоникс. 

За какую часть тела отвечает: женские половые органы. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, возможно, и не будут серьезными, но продлятся долго, поэтому к врачу надо обращаться сразу – при появлении первых симптомов. 

Питание дня: можно голодать и поститься, заручившись благословением лечащего врача.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, вводят людей в заблуждение, поэтому верить им не стоит. 

Стрижка дня: стричься сегодня категорически не рекомендуется. 

Афоризм дня: "Тот, кто правильно указывает мне на мои ошибки, – мой учитель; тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, – мой друг; тот, кто льстит мне, – мой враг" (Сунь Цзы). 

Ангел-хранитель дня: Батис – исполняет любые женские капризы. 

Магия и мистика дня: можно выставлять магическую защиту от злых сил и их чар. 

Табу дня: необходимо избегать конфликтов – активное участие в них может быть опасным. 

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Дата публикации
Просмотры
249
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