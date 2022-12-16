17 декабря — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 17 декабря, в православном календаре день памяти великомученицы Варвары Илиопольской. Церковь считаю эту святую защитницей от внезапной смерти, а также покровительницей всех женщин. Согласно преданию, родилась праздника на востоке Римской империи в семье состоятельного язычника Диоскора. Отец держал свою дочь в высокой башне замка, чтобы скрыть ее красоту от других людей. Там девушка тайно приняла христианство, а потом рассказала о своем поступке отцу. Тот отрекся от дочери и передал власти, чтобы с ней расправились.

Император Мартиниан, тогда правивший этими землями, подверг девушку невыразимым пыткам. Однако Варвара все выдержала и отказывалась отречься от Христа. Тогда собственный отец решил взять пытки в свои руки и отсек голову великомученицы мечом.

В раннехристианской традиции Варвара была неизвестна, а в документах Церкви появилась с VII века.

В народе 17 декабря называют "Варвары".

Приметы 17 декабря

Народные приметы 17 декабря / Фото: Pexels

день морозный — морозы продлятся еще долго;

безоблачная и ясная погода – скоро будет мороз;

облачно на снегопад;

красный закат указывает на то, что погода будет без осадков и ясная.

Что завтра нельзя делать

Лучше в этот день без большой нужды не выходили на улицу, потому что можно простудиться. Церковь также запрещает злословить и ругаться, как и в любые другие дни. Работу по дому лучше отложить на другой день.

Что можно делать завтра, 17 декабря

В этот день женщины обязательно шли в храм, читали молитвы святой Варваре, чтобы выйти замуж, забеременеть, получить здоровье и благополучие.

Также в древности женщины пытались заниматься рукоделием, а еще заканчивали прясть до следующего года. Часто на улице уже стояли сильные морозы, поэтому одеваться нужно было потеплее.

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