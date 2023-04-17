18 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 18 квітня, в православному календарі день пам’яті Феодула-читця. Феодул був молодим учнем старця Агафопода і жив в Фессалоніках. Під час правління імператорів Діоклетіана і Максиміана перебував в церковному причеті. Відрізнявся благочестивим і чистим життям.

Якось побачив уві сні Феодул чоловіка в світлих одежах, який дав йому якийсь предмет. Коли юнак прокинувся, то побачив, що в руці тримає перстень з зображенням Ісуса. Зрозумів він, що на нього чекає мученицький подвиг. За допомогою того персня він зцілив чимало хворих і навернув багато язичників у християнство.

Феодула і Агафопода стратили під час гонінь на християн. Їх кинули в море, а коли їхні тіла прибило до берега, то християни таємно поховали мучеників.

Церковне свято 18 квітня — день пам'яті преподобної Феодори Солунської

Походила з благочестивої сім'ї християн, які присвятили життя своєї доньки служінню Господу, віддавши її в монастир. Після смерті чоловіка, мати Феодори також стала монахинею.

Феодора вела в монастирі сподвижницьке життя. Своїми послухом, смиренням, постом і молитвами отримала від Бога дар чудотворення. За своє життя здійснила чимало чудес.

Після смерті преподобної над її гробом з лампадки часто виливався запашний єлей, а від мира відбувалося чимало див.

Прикмети 18 квітня

Народні прикмети 18 квітня / Фото: Pexels

Птахи в'ють гнізда з сонячної сторони на прохолодне літо.

Вдень спекотно, але вночі ще холодно — буде ясна погода.

Багато соку тече з берези — до дощового літа.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонялося пити спиртні напої. Також не варто лінуватися, лаятися і лихословити. Краще цей день провести у молитві. Від фізичної роботи краще відмовитися, особливо, якщо вона пов'язана з будівництвом.

Що можна робити завтра

Від 18 квітня починали велике прання, тому що дні вже ставали теплими, а ще міг бути досить сильний вітер, який добре просушував важку білизну. Вірили, якщо він "зарядить" одяг, то вся родина не буде хворіти.

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