18 липня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 18 липня, в православному календарі день пам’яті преподобного Афанасія Афонського. Афанасій народився в релігійній сім'ї, і з самого дитинства відчував покликання до релігійного життя. Після смерті своїх батьків він вирішив знайти себе у монашестві і розпочати життя аскета. Він приєднався до монастиря на Святій Горі Афон в Греції, що стало для нього родовищем духовного розвитку.

У монастирі Афанасій присвятив себе постійній молитві, посту та розпачливій аскезі. Він провів багато років в самотності та віддаленні, віддаючись духовному самовдосконаленню та пошуку Бога. Його пристрасне звернення до внутрішнього життя та внутрішнього спілкування з Богом привернуло увагу інших монахів та духовних шукачів.

Афанасій також був відомий своєю мудрістю та духовним наставництвом. Багато людей зверталися до нього за порадою та духовною підтримкою. Він давав настанови щодо монашого життя, молитви та духовного зростання. Його слова та поради були величезним джерелом натхнення для багатьох.

Після смерті Афанасія він був проголошений преподобним, а його святилище стало місцем паломництва для віруючих. Його життя та праця стали прикладом самовідданості, покликання та внутрішнього пошуку Бога. Він відіграв важливу роль у розвитку духовності на Святій Горі Афон та поширенні православного вчення.

Преподобний Афанасій Афонський залишився запам'ятаним як великий аскет, молитвенник та духовний наставник. Його внутрішня сила та близькість до Бога зробили його одним із найвидатніших святителів православної церкви. Його спадщина і вплив тривають і досі, надихаючи віруючих у пошуку Божої благодаті та духовного росту.

Прикмети 18 липня

Народні прикмети 18 липня / Фото: Pexels

На низинах суха трава — чекайте на дощ наступного вечора.

Багато павуків до теплої та сухої погоди.

Ясно світить місяць до теплої і сухої осені.

Що завтра не можна робити

Народні прикмети небажано сумувати та злитися, тому що так ви можете відштовхнути від себе успіх на цілий рік. У православній церкві суворо забороняється пліткувати, особливо розкривати чужі секрети. Це може загрожувати вкрай негативними наслідками.

Що можна робити завтра

Існувало повір'я, що якщо довго дивитися ввечері на місяць, то можна отримати сили та здоров'я на весь рік. Було прийнято цього дня пекти булочки і печиво у формі місяця. Цим залучали удачу.

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