20 липня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 20 липня, в православному календарі — день пам’яті преподобних Фоми та Акакія. Фома, відомий також як Малеїн, був воєначальником, який вирізнявся особливою хоробрістю. В ім'я віри в Господа він покинув своє мирське життя та постригся в ченці. Благословили його святителі на життя в пустелі, і отримавши благословення через пророка Іллю, він почав жити відлюдником. Наодинці він постійно боровся з невидимими силами зла, які намагалися зламати його віру. Однак за благочестивість і старанність отримав від Бога дар зцілення.

Преподобний Акакій був послушником у монастирі та вирізнявся особливою смиренністю. Служив він у старця, який мав жорстокий характер, часто бив свого прислужника, морив його голодом. Всі знущання Акакій терпів і лише дякував Господу за цю можливість. Незабаром чоловік помер від знущань, а старець попросив вибачення у нього та почав вести благочестиве життя.

Прикмети 20 липня

Народні прикмети 20 липня / Фото: Pexels

День дощовий — буде неврожай.

Людину обнюхала корова — до тяжкої хвороби.

Якщо йде дощ — дощитиме ще дуже довго.

Що завтра не можна робити

Суворо забороняється освідчуватися, призначати побачення, свататися; якщо цю заборону порушити, пара скоро сильно посвариться. Не можна також заздрити чи обманювати, негативні емоції принесуть лише зло. Дівчатам заборонено важко працювати фізично.

Що можна робити завтра

Цього дня жінки обов'язково доглядали за собою, особливо стригли волосся, вважаючи, що разом із ним людина позбувається проблем і хвороб. Також можна робити покупки та проводити час зі своїми родичами.

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