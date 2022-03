27 березня відбудеться міжнародний благодійний концерт-телемарафон Save Ukraine — #StopWar

Україна уже протягом місяця бореться проти зухвалої повномаштабної агресії РФ. Усі ці дні українська армія та народ мужньо чинили опір та повністю зламали плани ворога.

Україна уже протягом місяця бореться проти зухвалої повномаштабної агресії РФ. Усі ці дні українська армія та народ мужньо чинили опір та повністю зламали плани ворога.

У неділю, 27 березня, о 17:30 за центрально-європейським часом з Варшави (18:30 за Києвом) на базі польського телеканалу TVP розпочнеться міжнародний благодійний концерт-марафон на підтримку України Save Ukraine — #StopWar.

Ключові меседжі проєкту — #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine. Україна захищає безпеку усього континенту, беручи на себе удар усього арсеналу російської воєнної машини. Сьогодні цивілізований світ стоїть пліч-о-пліч з Україною. Наші партнери запровадили безпрецедентні санкції проти окупанта та надають Україні фінансову, військову та гуманітарну допомогу. Ця підтримка є внеском у майбутнє всього світу – якщо Росію не зупинити в Україні, то під загрозою можуть опинитися інші європейські держави. Єдність та солідарність світу зараз потрібні як ніколи.

Цей марафон прагне ще більше консолідувати міжнародну спільноту у її спротиві російській експансії. Український народ відчуває і глибоко цінує підтримку, яку надають наші партнери та прості громадяни іноземних держав: від товарів першої необхідності до потужної військової допомоги. Але війна повинна закінчитися якнайшвидше, а для цього необхідно ще більше підтримки для України і тотальний тиск на агресора.

У межах двогодинного ефіру, який ретранслюватимуть телеканали близько 20 країн Європи та світу, а також стрімінгові платформи та соцмережі, — музиканти, митці, громадські активісти, лідери думок, актори, художники, спортсмени, волонтери з усієї планети виступатимуть за підтримку України. Водночас, до, під час та після трансляції відбуватиметься збір коштів на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених військовим вторгненням РФ на територію України.

В Україні телемарафон показуватимуть усі телеканали та платформи, що транслюють марафон "Єдині новини", серед яких мовники 1+1, ICTV, СТБ, 2+2, Україна, Інтер, Рада, UA: ПЕРШИЙ, додатково — канали ТЕТ, Новий, М1, НТН та К1, а також платформи Київстар ТБ, 1+1 video, YouTV, MEGOGO, Oll.tv, Sweet.tv, Volia.

Для глядачів зі всього світу трансляція буде доступна на YouTube-каналі 1+1 та на міжнародних версіях телеканалів, зокрема 1+1 International, ICTV Ukraine, Інтер+, Україна 24 тощо.

Ведучі заходу — українці Тімур Мірошниченко і Маша Єфросиніна.

Серед запрошених гостей, які попередньо звертатимуться до багатомільйонної аудиторії, — всесвітньовідомі гурти Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, артисти Craig David, переможці "Євробачення" Salvador Sobral та Netta й інші. Також до телемарафону доєднаються українські виконавці, серед яких Даха Браха, Руслана, THE HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK, Alyona Alyona та інші.

Крім цього, з нагоди заходу в багатьох містах світу будуть організовані фан-зони для перегляду телемарафону.

"Уся медіаспільнота України зосереджена над кількома надважливими завданнями — донести всьому цивілізованому світу, що Україна зараз є для нього щитом від РФ, що нам необхідна своєчасна підтримка та закриття неба. І що насувається гуманітарна криза, і Україні вкрай потрібна допомога. Тому ми голосно говоримо про це, будемо це робити надалі. За допомогою журналістської роботи, за допомогою музики, за допомогою обʼднання сотень тисяч людей в усьому світі", — коментує Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media та співвласник фестивалю Atlas.

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реалізується 1+1 media, командою фестивалю Atlas та за підтримки національного мобільного оператора Київстар, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, а також Міністерства соціальної політики. Ідейними натхненниками проєкту є фестиваль Atlas та Київстар.

"Україна робить все для того, щоб зупинити війну та припинити кровопролиття. Щоб звільнити міста з блокад, щоб почати відновлювати нашу країну. Організовуючи цей марафон, ми хочемо вкотре наголосити, що в Україні не відбувається "військова спецоперація". В Україні триває жорстока безпідставна війна, яку у варварський спосіб розпочала росія. Цивілізований світ має бути проактивним у питанні захисту, підтримки та допомоги Україні. Мало просто спостерігати за війною росіян проти українців із-за кордону. Адже наша країна захищає від путіна всю Європу. Нам потрібна безпольотна зона над Україною — закрите небо, а також зброя. Це врятує життя багатьох невинних. Тому меседж #CloseTheSky та #NoFlyZoneUA має почути світ", — прокоментував Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

"Розв’язавши загарбницьку війну проти України, ворог не очікував на таку реакцію України та світу. Насамперед, на такий опір українців в обороні держави, але також на такий рівень руйнівних санкцій міжнародного співтовариства. Завдяки системній роботі України та потужній підтримці партнерів вдалося досягнути вагомих результатів – Росія вже понесла великі економічні втрати та опинилася в повній ізоляції. Ми не зупиняємось, ми рухаємось вперед і ми доведемо цю справу до перемоги України і всього світу, який хоче жити в мирі та безпеці. Цей марафон – це ще один сигнал міжнародній спільноті: це війна Росії проти всього світу, і лише разом ми можемо перемогти", — наголосив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.

"Війна руйнує наші міста, але вона ніколи не зруйнує нашу волю та прагнення жити у вільній країні. Національний спротив об’єднав українців та весь демократичний світ у спільній меті – вигнати всіх окупантів з нашої землі та захистити безневинних людей. Військові, волонтери, лікарі, звичайні люди, які приймають в себе вдома переселенців або виходять з українськими прапорами на марші в тимчасово окупованих містах, наші технічні спеціалісти, які працюють навіть під обстрілами, щоб відновити зв'язок – всі ми герої. Але щоб остаточно перемогти нам треба ще більш рішуча підтримка західних партнерів та всього цивілізованого світу. І Київстар буде закликати до цього всіма можливими способами – через підтримку таких концертів для збору коштів, роботу з медіа та з нашими партнерами по всьому світу", — коментує Тетяна Лукинюк, директорка з розвитку продуктів на масовому ринку Київстар.

Графічним символом телемарафону, навколо якого будується вся візуальна комунікація, став соняшник, створений українським художником Даніелем Скрипником. Організатори розповідають, що така колаборація дозволить достукатися до ще більшої аудиторії, оскільки роботами Даніеля захоплюються у багатьох країнах світу.

"Зараз квітка соняшника символізує всю Україну. Я вкладав персональні символи та емоції в нього. Соняшник є спостерігачем, який бачить різні події навколо. Він сенсор, що відчуває емоції. Він візуалізує кожного, хто стикався зі сторонніми поглядами. Соняшник виростав у різних аспектах, але саме зараз, у найстрашніший та емоційний момент, соняшник розкрився. Дивлячись на Україну, відчуваючи кожного українця, він просить бути поміченим усім світом. Він просить світла", — розповідає художник Даніель Скрипник.

Організатори наголошують, що фінансовий збір здійснюється на офіційні рахунки в НБУ Міністерства соціальної політики України, а кошти будуть направлені на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання, забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів; забезпечення населення товарами першої необхідності, надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини тощо.

Детальна інформація щодо заходу знаходиться на сайті: https://saveukraine.1plus1.ua/.

Реквізити для фінансової підтримки вирішення гуманітарних проблем в Україні:

UA

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA823000010000032302338301027

код ЄДРПОУ 37567866

Отримувач: Міністерство соціальної політики України

EUR

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

IBAN DE85500000000050002137

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

USD

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

GBP

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 80033041

IBAN GB52CHAS60924280033041

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

SORT CODE: 60-92-42

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

JPY

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 653-0430048

BENEFICIARY BANK NAME: MUFG BANK LTD, Tokyo

BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027