$1000 на місяць: Путін грошами намагається втягнути білорусів у війну

$1000 на місяць: Путін грошами намагається втягнути білорусів у війну

Росія пропонує від $1000 на місяць білорусам за виконання "спеціальних завдань".

Співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять "індивідуальні бесіди" з рядовим складом. Таким чином емісари Путіна намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За виконання "спеціальних завдань" білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах, наприклад, у Рязанському повітрянодесантному командному училищі.

Зокрема, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі.

Попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях. Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі.

Наразі серед вищого воєнно-політичного керівництва Білорусі відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні.

Переважна кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій "спеціальної операції", перевіряється на зв’язки з опозицією. Нелояльних до РФ командирів – замінюють.

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