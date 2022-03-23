$1000 в месяц: Путин деньгами пытается втянуть белорусов в войну

$1000 в месяц: Путин деньгами пытается втянуть белорусов в войну

Россия предлагает от $1000 в месяц белорусам за выполнение "специальных задач".

Сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят "индивидуальные беседы" с рядовым составом. Таким образом, эмиссары Путина пытаются склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной, пусть даже не в составе ВС Беларуси.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

За выполнение "специальных задач" белорусам предлагается денежное довольствие в размере $1000-1500 в месяц. В дополнение – льготное обучение в российских военных вузах, например, в Рязанском воздушно-десантном командном училище.

В частности, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе.

Несмотря на это, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации участия в боевых действиях. Те же, кто дал согласие, исключают из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси.

Среди высшего военно-политического руководства Беларуси происходят споры о возможности привлечения к боевым действиям в Украине.

Подавляющее количество личного состава, отказывающегося от участия в так называемой "специальной операции", проверяется на связи с оппозицией. Нелояльных к РФ командиров – заменяют.

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