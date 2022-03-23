"Было ярко": ВСУ в девятый раз ударили по оккупантам в Чернобаевке

"Было ярко": ВСУ в девятый раз ударили по оккупантам в Чернобаевке

Девятая серия сериала "Чернобаевка".

Вооруженные силы Украины ночью 23 марта девятый раз ударили по аэропорту в Чернобаевке на Херсонщине, где российские оккупанты хранят свою военную технику.

Об этом сообщил советник президента Украины Алексей Арестович.

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"Сегодня ночью их крыли с небольшими перерывами часа три. Очередные РСЗО Смерч, которые били по Николаеву, сегодня молчали. Вероятно эта партия замолчала навсегда. Боекомплект к ним уничтожен, было ярко. Благодаря значительным запасам этого самого бк, концерт был с прекрасной подсветкой и множеством возгораний", – написал он.

Арестович отметил, что российской техники на аэродроме уже гораздо меньше, большинство повреждено от разрывов боеприпасов.

"В полной мере можно утверждать об успешном выходе очередной, 9-й серии сериала "Чернобаевка", — добавил он.

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