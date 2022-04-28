28 квітня 2022 року – цей день в історії / Pexels

28 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

28 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

28 квітня 2022 року – четверт. 64-й день війни Росії проти України. 118-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

28 квітня - Всествітній день охорони праці. Подія була заснована 2003 року Міжнародною організацією праці для привернення уваги спільноти до проблеми великої кількості нещасних випадків та професійних захворювань на роботі. Також цього дня відбуваються заходи, на яких обговорюють долю людей, які втратили роботу.

В Україні також - День охорони праці. Термін "охорона праці" був висунутий Міжнародною організацією праці (МОП) для того, щоб суттєво знизити рівень смертності та травмування на роботі.

Разом із Всесвітнім днем праці 28 квітня - Міжнародний день пам'яті всіх жертв праці.

Також 28 квітня - Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікативних технологіях (International Girls in ICT Day). Подія щороку відбувається останнього четверга квітня. Згідно з останніми опитуваннями саме гендерні стереотипи зупиняються більшість дівчат від вибору технічних спеціальностей.

А ще 28 квітня - День читання великої поезії. Прийшла ця подія до нас із США, де вона існує від 1994 року. Вважається, що поезія була раніше за письменництво. Адже давні билини, легенди та перекази дійшли до нас саме у поетичній формі.

Кожного року 28 квітня - День біологічного годинника. Традиція події прийшла до нас із США, але історія заснування такої дати невідома. Цього дня люди намагаються прислухатися до свого організму.

28 квітня - яке сьогодні свято в церковному календарі

28 квітня - день пам'яті апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трофима / commons.wikimedia.org

28 квітня в церковному календарі – день пам'яті апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трофима. Святий Аристарх - македонянин з Фессалоніки, який помер в Римі близько 67 року. Був другом апостола Павла та одним із 70 апостолів Ісуса Христа, які слідували за ним за його життя.

Святий Пуд - ще один із 70 апостолів Христа. Завжди відчиняв свої двері для всіх нужденних, а також християн. Якось приймав у себе апостолів Павла та Петра.

Святий Трофим - народився в Малій Азвї в Ефесі. Був учнем та супутником апостола Павла.

Пам’ятні дати 28 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 28 квітня:

1512 рік — в битві під Вишнівцем (Лопушним) об'єднане польсько-литовське військо великого гетьмана литовського Костянтина Острозького повністю розгромило загони кримських татар;

1621 рік — українськими православними священниками була написана "Протестацію", в якій обґрунтована правомірність відновлення православної ієрархії;

1635 рік — між Францією і Швецією уклали воєнний союз;

1814 рік — Наполеон відправляється в заслання на острів Ельба;

1908 рік — засновують Всесвітню асоціацію есперанто (UEA);

1914 рік — у США отримали патент на повітряний кондиціонер;

1987 рік — у США вперше у світі випускають компакт-диск;

2000 рік — Туреччина, Азербайджан і Грузія укладають договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії;

2001 рік — в космос відправився перший космічний турист Денніс Тіто.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 квітня

Які сьогодні іменини: Андрій, Аристарх, Віктор, Кіндрат, Савва, Трофим, Лук'ян, Зосима, Василина, Анастасія.

28 квітня народилися:

1729 рік — український співак та козак Сосницької сотні Чернігівського полку Марко Полторацький;

1865 рік — український педагог і художник Микола Івасюк;

1868 рік — видатний український математик, творець геометрії чисел Георгій Вороний;

1875 рік — український художник-монументаліст Модест Сосенко;

1928 рік — бандурист, заступник диригента Української капели бандуристів ім. Т. Г. Шевченка Петро Китастий.

Погода на 28 квітня

28 квітня в Києві розпогодиться вже з самого ранку, без опадів. У Львові хмарно, без опадів. В Харкові ясно буде лише зранку, без опадів. В Одесі хмарно протягом усього дня, без опадів.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +7 вночі. В Львові +13 вдень та +7 вночі. В Харкові +16 вдень та +6 вночі. В Одесі +16 вдень та +10 вночі.