28 апреля 2022 – этот день в истории / Pexels

28 апреля 2022 – этот день в истории, основные события

28 апреля 2022 – этот день в истории, основные события

28 апреля 2022 года – четверть. 64-й день войны России против Украины. 118-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

28 апреля — Всемирный день охраны труда. Событие было основано в 2003 году Международной организацией труда для привлечения внимания сообщества к проблеме большого количества несчастных случаев и профессиональных заболеваний на работе. Также в этот день проходят мероприятия, на которых обсуждают судьбу потерявших работу людей.

В Украине также — День охраны труда. Термин "охрана труда" был выдвинут Международной организацией труда (МОТ) с тем, чтобы существенно снизить уровень смертности и травмирования на работе.

Вместе со Всемирным днем труда 28 апреля — Международный день памяти всех жертв труда.

Также 28 апреля – Международный день девушек в информационно-коммуникативных технологиях (International Girls in ICT Day). Событие ежегодно происходит в последний четверг апреля. Согласно последним опросам именно гендерные стереотипы останавливаются большинство девушек от выбора технических специальностей.

А еще 28 апреля – День чтения великой поэзии. Пришло это событие к нам из США, где оно существует с 1994 года. Считается, что поэзия была раньше писательства. Ведь древние былины, легенды и предания дошли до нас в поэтической форме.

Каждый год 28 апреля – День биологических часов. Традиция события пришла к нам из США, но история основания такой даты неизвестна. В этот день люди стараются прислушиваться к своему организму.

28 апреля – какой сегодня праздник в церковном календаре

28 апреля – день памяти апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима / commons.wikimedia.org

28 апреля в церковном календаре – день памяти апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима. Святой Аристарх – македонянин из Фессалоники, умерший в Риме около 67 года. Был другом апостола Павла и одним из 70 апостолов Иисуса Христа, следовавших за ним за его жизнь.

Святой Пуд – еще один из 70 апостолов Христа. Всегда открывал свои двери для всех нуждающихся, а также христиан. Однажды принимал у себя апостолов Павла и Петра.

Святой Трофим – родился в Малой Азве в Эфесе. Был учеником и спутником апостола Павла.

Памятные даты 28 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 28 апреля:

1512 — в битве под Вишневцем (Лопушным) объединенное польско-литовское войско великого гетмана литовского Константина Острожского полностью разгромило отряды крымских татар;

1621 — украинскими православными священниками была написана "Протестацию", в которой обоснована правомерность восстановления православной иерархии;

1635 год — между Францией и Швецией был заключен военный союз;

1814 год — Наполеон отправляется в ссылку на остров Эльба;

1908 год – основывают Всемирную ассоциацию эсперанто (UEA);

1914 год – в США получили патент на воздушный кондиционер;

1987 год – в США впервые в мире выпускают компакт-диск;

2000 год — Турция, Азербайджан и Грузия заключают договор о строительстве нефтепровода Баку-Джейхан для транспортировки каспийской нефти в обход России;

2001 год – в космос отправился первый космический турист Деннис Тито.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 апреля

Какие сегодня именины : Андрей, Аристарх, Виктор, Кондратий, Савва, Трофим, Лукьян, Зосима, Василина, Анастасия.

28 апреля родились:

1729 год – украинский певец и казак Сосницкой сотни Черниговского полка Марко Полторацкий;

1865 год – украинский педагог и художник Николай Ивасюк;

1868 год – выдающийся украинский математик, создатель геометрии чисел Георгий Вороный;

1875 год – украинский художник-монументалист Модест Сосенко;

1928 год – бандурист, заместитель дирижера Украинской капеллы бандуристов им. Т. Г. Шевченко Петр Китастый.

Погода на 28 апреля

28 апреля в Киеве согласится уже с самого утра, без осадков. Во Львове без существенных осадков. В Харькове будет ясно лишь утром, без осадков. В Одессе переменная облачность, без существенных осадков.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +7 ночью. Во Львове +13 днем и +7 ночью. В Харькове +16 днем и +6 ночью. В Одессе +16 днем и +10 ночью.