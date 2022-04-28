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Астрологический прогноз на 28 апреля

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Астрологический прогноз на 28 апреля

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда при поиске ответа на любые вопросы – как профессионального, так и личного свойства – необходим прислушиваться к внутреннему голосу – он не обманет. В это время также можно – и нужно – заниматься самообразованием, приобретать новые навыки и умения. 

Символ дня: трезубец, корабль. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый. 

Счастливые камни дня: аметист, селенит, кварц. 

За какую часть тела отвечает: икры, щиколотки. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут легко поддаваться излечению, поэтому необходимо четко следовать предписаниям лечащего врача. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи рассказывают о том, может ли человек существовать в гармонии с окружающим пространством и обитающими в нем людьми или ему необходимо поработать над этим вопросом. 

Афоризм дня: "Я этого хочу. Значит, это будет" (Генри Форд).

Геометрическая фигура дня: треугольник – символ единой божественной сущности. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу воды. 

Табу дня: нельзя смотреть в зеркала – это может негативно сказать на самооценке. 

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