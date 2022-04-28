Астрологический прогноз на 28 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда при поиске ответа на любые вопросы – как профессионального, так и личного свойства – необходим прислушиваться к внутреннему голосу – он не обманет. В это время также можно – и нужно – заниматься самообразованием, приобретать новые навыки и умения.
Символ дня: трезубец, корабль.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, сапфировый.
Счастливые камни дня: аметист, селенит, кварц.
За какую часть тела отвечает: икры, щиколотки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут легко поддаваться излечению, поэтому необходимо четко следовать предписаниям лечащего врача.
Сны дня: сновидения нынешней ночи рассказывают о том, может ли человек существовать в гармонии с окружающим пространством и обитающими в нем людьми или ему необходимо поработать над этим вопросом.
Афоризм дня: "Я этого хочу. Значит, это будет" (Генри Форд).
Геометрическая фигура дня: треугольник – символ единой божественной сущности.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу воды.
Табу дня: нельзя смотреть в зеркала – это может негативно сказать на самооценке.
Читайте также:
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 25 апреля - 1 мая 2022 года
- Астролог о судьбе Владимира Путина: сумасшедший дом, тюрьма, насильственная смерть
- Астролог рассказал, когда закончится война и что ждет Россию в ближайшем будущем
- Астролог о Путине: все, кто знал дату его рождения, мертвы, а натальная карта переписана
- Астролог о Сергее Шойгу: близится час расплаты