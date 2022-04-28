Астрологічний прогноз на 28 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли в пошуках відповіді будь-які запитання – як професійні, так й особисті – варто дослухатися до внутрішнього голосу – не обдурить. У цей час також можна – і потрібно – займатися самоосвітою, набувати нових навичок та вмінь.

Символи дня: тризуб, корабель.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день, сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: синій, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: аметист, селеніт, кварц.

За яку частину тіла відповідає: литки, щиколотки.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, легко піддаватимуться лікуванню, тож необхідно чітко дотримуватися приписів лікаря.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі розповідають про те, чи може людина існувати в гармонії з навколишнім простором і людьми, що перебувають у ньому, чи їй необхідно попрацювати над цим питанням.

Афоризм дня: "Я цього хочу. А отже, це буде" (Генрі Форд).

Геометрична фігура дня: трикутник – символ єдиної божественної сутності.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, що використовують магічну силу води.

Табу дня: не можна дивитися у дзеркало – це може негативно вплинути на самооцінку.

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