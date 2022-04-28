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США та Росія провели обмін "полоненими": відео

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США та Росія провели обмін "полоненими": відео

скріншот з відео

Москва звільнила з ув’язнення колишнього американського морського піхотинця Тревора Ріда в обмін на російського льотчика Костянтина Ярошенка.

На тлі війни, яку розв’язав Кремлю в Україні, Росія та США провели обмін ув’язненими. Цю подію називають екстраординарною, оскільки після російської агресії стосунки США та РФ більш, ніж прохолодні.

Як повідомляє Reuters, обмін відбувся в Туреччині.

Американець Тревор Рід був заарештований влітку 2019 року за звинуваченням у нападі на офіцера поліції, коли його доставляли до відділку після нічної вечірки. Пізніше Рід був засуджений до дев'яти років ув'язнення, хоча його сім'я наполягала на невинуватості, а уряд США назвав колишнього морського піхотинця несправедливо затриманим.

Росіянин Костянтин  Ярошенко відбував 20-річний термін у федеральній в'язниці в Коннектикуті як співучасник банди контрабандистів, яка намагалася ввезти до США кокаїн. Його заарештували в столиці Ліберії Монровії у 2010 році та екстрадували в США.

Росія вимагала повернення Ярошенка протягом багатьох років, але донедавна відхиляла прохання високопоставлених американських чиновників про звільнення Ріда.

У Білому домі справу Ріда називали однією із "найпріоритетніших" для адміністрації Байдена. Щодо звільнення Ярошенка, то вирок йому було пом’якшено, до того ж він уже відбув більшу частину терміну покарання.

У МЗС Росії заявили, що обмін Ріда та Ярошенка став "результатом тривалого переговорного процесу".

Нагадаємо, 27 квітня у Конгресі США проголосували за законопроєкт, який передбачає спрямування на допомогу Україні конфіскованих активів підсанкційних осіб РФ.

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