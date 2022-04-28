США и Россия провели обмен "пленниками": видео

Москва уволила из заключения бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида в обмен на российского летчика Константина Ярошенко.

На фоне войны, которую развязал Кремль в Украине, Россия и США провели обмен заключенными. Это событие называют экстраординарным, поскольку после российской агрессии отношения США и РФ более чем прохладные.

Как сообщает Reuters, обмен прошел в Турции.

Американец Тревор Рид был арестован летом 2019 по обвинению в нападении на офицера полиции, когда его доставляли в участок после ночной вечеринки. Позже Рид был приговорен к девяти годам заключения, хотя его семья настаивала на невиновности, а правительство США назвало бывшего морского пехотинца несправедливо задержанным.

Россиянин Константин Ярошенко отбывал 20-летний срок в федеральной тюрьме в Коннектикуте как соучастник банды контрабандистов, пытавшейся ввезти в США кокаин. Его арестовали в столице Либерии Монровии в 2010 году и экстрадировали в США.

Trevor Reed, как американский Марина, был заблокирован от уничтожения в России в обмен на российский pilot Константин Ярошенко https://t.co/kTVit8NCKF pic.twitter.com/KOgdl8NoGG — Reuters (@Reuters) 27 апреля 2022

Россия требовала возвращения Ярошенко в течение многих лет, но до недавних пор отклоняла просьбы высокопоставленных американских чиновников об освобождении Рида.

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В Белом доме дело Рида называли одним из самых "приоритетных" для администрации Байдена. Относительно освобождения Ярошенко, приговор ему был смягчен, к тому же он уже отбыл большую часть срока наказания.

В МИД России заявили, что обмен Рида и Ярошенко стал "результатом продолжительного переговорного процесса".

Напомним, 27 апреля в Конгрессе США проголосовали за законопроект, предусматривающий направление на помощь Украине конфискованных активов подсанкционных лиц РФ.

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