Президент України зустрівся з держсекретарем та міністром оборони США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та Міністром оборони США Ллойдом Остіном, які прибули з візитом до України.

Володимир Зеленський підкреслив важливість відвідання американськими високопосадовцями Києва у цей відповідальний та важливий момент для Української держави.

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Ми цінуємо те, що Сполучені Штати Америки безпрецедентно допомагають Україні. Хочу від себе особисто та від усього українського народу подякувати президенту Байдену за його лідерство в підтримці України, за його особисту чітку позицію. Подякувати усьому американському народу, а також Конгресу за двопалатну та двопартійну підтримку. Ми це бачимо. Ми це відчуваємо", - наголосив Володимир Зеленський.

Також читайте Twitter-переписка: Байден і Зеленський обмінялися меседжами про підсумки двох місяців війни Росії проти України

На зустрічі сторони обговорили оборонну допомогу, посилення санкцій проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки.

Президент України відзначив, що США вже надали Україні оборонну підтримку на загальну суму 3,4 мільярда доларів і є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України. Окрему увагу приділили санкційній політиці, що має і надалі посилюватися та стати вагомим елементом впливу на агресора.

"Ми розуміємо, якими мають бути наступні кроки на цьому треку. І розраховуємо на підтримку партнерів", - підкреслив Володимир Зеленський.

Президент передав американській стороні План дій щодо посилення санкцій проти РФ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський привітав президента Франції Еммануеля Макрону з перемогою на виборах.