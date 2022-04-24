"Ми й надалі підтримуватимемо українців", - Байден про підсумки двох місяців війни Росії проти України

"Ми й надалі підтримуватимемо українців", - Байден про підсумки двох місяців війни Росії проти України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пообіцяв, що США продовжуватимуть допомагати Україні боротися проти агресії Росії.

Байден наголосив, що Україна вже два місяці стримує російський наступ.

Про це президент США написав у Twitter.

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"Через два місяці після того, як Путін здійснив неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський і його демократично обраний уряд залишаються при владі", - констатував Байден.

Президент США запевнив, що "ми й надалі підтримуватимемо українців у їхній боротьбі за захист рідної землі".

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готуються оголосити про нову підтримку Україні для боротьби з РФ. Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер очікує нових заяв щодо допомоги США Україні вже "наступного тижня".

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