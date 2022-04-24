США оголосять нову підтримку Україні вже "наступного тижня"

Сполучені Штати Америки готуються оголосити про нову підтримку Україні для боротьби з РФ.

Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер очікує нових заяв щодо допомоги США Україні вже "наступного тижня".

Про це пише CNN.

"Ми оголошуємо про поставки, що є модним словом для позначення речей, які ми надаємо українцям для забезпечення їхньої боротьби практично щодня, а якщо не кожен день, то щотижня, і ми матимемо більше інформації про це наступного тижня", – заявив Файнер. Про яку саме допомогу йдеться, він не уточнив.

Відповідаючи на запитання, чи готові США визнати Росію державою-спонсором тероризму, Файнер сказав, що адміністрація продовжує розглядати "додаткові кроки", коли йдеться про покарання Кремля за його неспровоковане вторгнення до України.

"Ми ясно дали зрозуміти, що розглядаємо це питання, як і цілу низку інших додаткових кроків, які ми могли б зробити, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини, які вона вчиняє на території України", – зазначив представник Білого дому.

За його словами, Вашингтон і надалі демонструватиме свою "гнучкість", навіть якщо Росія і далі атакуватиме на півдні України.

"Ми продемонстрували здатність бути гнучкими, щоб коригувати нашу допомогу і наш підхід у міру розвитку військових цілей Росії. І ми продовжуватимемо робити це згодом залежно від того, як розвиватимуться події на полі бою", – сказав представник Білого дому.

Файнер також звернув увагу на зміну цілей війни Росії з моменту її вторгнення в Україну два місяці тому. Він зазначив, що сили Кремля "мусили пристосуватися" перед обличчям жорсткого українського опору, щоб більше зосередитися на захоплення півдня і сходу країни.

Нагадаємо, що держсекретар США Блінкен привітав Україну з Великоднем і згадав про Путіна.

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