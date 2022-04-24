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Блінкен привітав Україну з Великоднем і згадав про Путіна

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Блінкен привітав Україну з Великоднем і згадав про Путіна

Associated Press

Блінкен побажав українцям у Великдень якнайшвидшого повернення миру.

Державний секретар США Ентоні Блінкен побажав якнайшвидшого повернення миру православним християнам в Україні, а також усім, хто святкує Великдень.  

Про це він написав у Twitter.

"Нас надихає стійкість православних християн в Україні перед лицем жорстокої загарбницької війни президента Путіна. Ми продовжуємо підтримувати їх і сьогодні бажаємо їм та всім, хто святкує Великдень, якнайшвидшого повернення до миру", - йдеться у дописі.

Пані посол Великої Британії також привітала українців з Великоднем. Вона висловила переконання, що Україна воскресне знову сильнішою, яскравішою і стійкішою. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що до України їдуть держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

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