Блінкен привітав Україну з Великоднем і згадав про Путіна

Блінкен привітав Україну з Великоднем і згадав про Путіна

Блінкен побажав українцям у Великдень якнайшвидшого повернення миру.

Державний секретар США Ентоні Блінкен побажав якнайшвидшого повернення миру православним християнам в Україні, а також усім, хто святкує Великдень.

Про це він написав у Twitter.

"Нас надихає стійкість православних християн в Україні перед лицем жорстокої загарбницької війни президента Путіна. Ми продовжуємо підтримувати їх і сьогодні бажаємо їм та всім, хто святкує Великдень, якнайшвидшого повернення до миру", - йдеться у дописі.

We are inspired by the resilience of Orthodox Christians in Ukraine in the face of President Putin’s brutal war of aggression. We are continuing to support them and, today, we wish them and all others celebrating Easter hope and a swift return to peace. pic.twitter.com/a7Via170aP — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 24, 2022

Пані посол Великої Британії також привітала українців з Великоднем. Вона висловила переконання, що Україна воскресне знову сильнішою, яскравішою і стійкішою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що до України їдуть держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

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