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Блинкен поздравил Украину с Пасхой и вспомнил о Путине

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Блинкен поздравил Украину с Пасхой и вспомнил о Путине

Associated Press

Блинкен пожелал украинцам на Пасху скорейшего возвращения мира.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пожелал скорейшего возвращения мира православным христианам в Украине, а также всем празднующим Пасху.

Об этом он написал в Twitter.

"Нас вдохновляет стойкость православных христиан в Украине перед лицом жестокой захватнической войны президента Путина. Мы продолжаем поддерживать их и сегодня желаем им и всем, кто празднует Пасху, скорейшего возвращения к миру", — говорится в сообщении.

Госпожа посол Великобритании также поздравила украинцев с Пасхой. Она выразила убеждение, что Украина воскреснет снова более сильной, яркой и устойчивой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину едут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

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