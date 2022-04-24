Блинкен поздравил Украину с Пасхой и вспомнил о Путине

Блинкен поздравил Украину с Пасхой и вспомнил о Путине

Блинкен пожелал украинцам на Пасху скорейшего возвращения мира.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пожелал скорейшего возвращения мира православным христианам в Украине, а также всем празднующим Пасху.

Об этом он написал в Twitter.

"Нас вдохновляет стойкость православных христиан в Украине перед лицом жестокой захватнической войны президента Путина. Мы продолжаем поддерживать их и сегодня желаем им и всем, кто празднует Пасху, скорейшего возвращения к миру", — говорится в сообщении.

Мы inspired by resilience Orthodox Christians в Украину в стороне President Putin's brutal war of aggression. Мы признаны, чтобы помочь им и, все, все они и все остальные, celebrating easter hope a swift return to peace. pic.twitter.com/a7Via170aP — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 24, 2022

Госпожа посол Великобритании также поздравила украинцев с Пасхой. Она выразила убеждение, что Украина воскреснет снова более сильной, яркой и устойчивой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину едут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

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