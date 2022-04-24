Посол Великобритании поздравила украинцев с Пасхой

Посол Великобритании Мелинда Симмонс поздравила Украину и украинцев с Пасхой.

Она выразила убеждение, что Украина воскреснет снова более сильной, яркой и устойчивой.

Об этом она написала в Twitter.

"Сегодня, в Пасхальное воскресенье, я думаю обо всех украинцах, пострадавших от варварской войны России, и о тех, кто борется за право Украины жить в мире. Я не сомневаюсь, что Украина воскреснет снова, сильнее, ярче, устойчивее! Великая Британия с вами! Слава Украине!", — написала она.

Сегодня, в Пасхальное воскресенье, я думаю обо всех украинцах, пострадавших от варварской войны России, и о тех, кто борется за право Украины жить в мире. Я не сомневаюсь, что Украина воскреснет снова, сильнее, ярче, устойчивее! Великобритания с вами! Слава Украине! pic.twitter.com/WL5bm1xblf — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) 24 апреля 2022

Напомним, Зеленский прокомментировал возвращение в Киев посольства Великобритании.

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