Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Посол Великобритании поздравила украинцев с Пасхой

Дата публикации
Просмотры
1461
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Посол Великобритании поздравила украинцев с Пасхой

УНИАН

Посол Великобритании Мелинда Симмонс поздравила Украину и украинцев с Пасхой.

Она выразила убеждение, что Украина воскреснет снова более сильной, яркой и устойчивой.

Об этом она написала в Twitter.

"Сегодня, в Пасхальное воскресенье, я думаю обо всех украинцах, пострадавших от варварской войны России, и о тех, кто борется за право Украины жить в мире. Я не сомневаюсь, что Украина воскреснет снова, сильнее, ярче, устойчивее! Великая Британия с вами! Слава Украине!", — написала она.

Напомним, Зеленский прокомментировал возвращение в Киев посольства Великобритании.

Читайте также:

Поздравление Владимира Зеленского с Пасхой

Поздравление Владимира Зеленского с Пасхой
Следующая публикация