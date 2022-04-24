Посол Великобритании поздравила украинцев с Пасхой

Посол Великобритании Мелинда Симмонс поздравила Украину и украинцев с Пасхой.
Она выразила убеждение, что Украина воскреснет снова более сильной, яркой и устойчивой.
Об этом она написала в Twitter.
"Сегодня, в Пасхальное воскресенье, я думаю обо всех украинцах, пострадавших от варварской войны России, и о тех, кто борется за право Украины жить в мире. Я не сомневаюсь, что Украина воскреснет снова, сильнее, ярче, устойчивее! Великая Британия с вами! Слава Украине!", — написала она.
Сегодня, в Пасхальное воскресенье, я думаю обо всех украинцах, пострадавших от варварской войны России, и о тех, кто борется за право Украины жить в мире. Я не сомневаюсь, что Украина воскреснет снова, сильнее, ярче, устойчивее! Великобритания с вами! Слава Украине! pic.twitter.com/WL5bm1xblf— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) 24 апреля 2022
Напомним, Зеленский прокомментировал возвращение в Киев посольства Великобритании.
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