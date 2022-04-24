Пані посол Великої Британії привітала українців з Великоднем

Амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс привітала Україну та українців з Великоднем.
Вона висловила переконання, що Україна воскресне знову сильнішою, яскравішою і стійкішою.
Про це вона написала у Twitter.
"Сьогодні, у Великодню неділю, я думаю про всіх українців, які постраждали від варварської війни Росії, та про тих, хто бореться за право України жити в мирі. Я не маю сумніву, що Україна воскресне знову, сильнішою, яскравішою, стійкішою! Велика Британія з вами! Слава Україні!", - написала вона.
Сьогодні, у Великодню неділю, я думаю про всіх українців, які постраждали від варварської війни Росії, та про тих, хто бореться за право України жити в мирі. Я не маю сумніву, що Україна воскресне знову, сильнішою, яскравішою, стійкішою! Велика Британія з вами! Слава Україні! pic.twitter.com/WL5bm1xblf— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 24, 2022
Нагадаємо, Зеленський прокоментував повернення до Києва посольства Великої Британії.
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