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Пані посол Великої Британії привітала українців з Великоднем

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Пані посол Великої Британії привітала українців з Великоднем

УНІАН

Амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс привітала Україну та українців з Великоднем.

Вона висловила переконання, що Україна воскресне знову сильнішою, яскравішою і стійкішою. 

Про це вона написала у Twitter.

"Сьогодні, у Великодню неділю, я думаю про всіх українців, які постраждали від варварської війни Росії, та про тих, хто бореться за право України жити в мирі. Я не маю сумніву, що Україна воскресне знову, сильнішою, яскравішою, стійкішою! Велика Британія з вами! Слава Україні!", - написала вона.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував повернення до Києва посольства Великої Британії.

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