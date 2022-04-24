Збитому російському льотчику Красноярцеву оголосили підозру - Генпрокуратура

Генеральна прокуратура та СБУ оголосили підозру російському пілоту СУ-34 Олександру Красноярцеву, якого затримали в Чернігові після збиття літака.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

5 березня Збройні сили України над Черніговом збили літак під час бомбардування житлових кварталів, яким керував Красноярцев. Інший льотчик загинув.

Зазначено, що Олександр Красноярцев здійснював бомбардування на території України, зокрема цивільних об’єктів, авіабомбами "УФЗАБ-500", "УФАБ 250-270", "ФАБ-50".

Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством. Пілоту загрожує довічне позбавлення волі.

Красноярцева збили 5 березня над мікрорайоном Забарівка, що на околиці Чернігова, під час його третього вильоту за час війни. З його слів, до цього він вилітав для бомбардування аеропорту у Київській області, а також дороги на південь від Чернігова. Коли його літак підбили з ПЗРК українські військові, він ніс на борту шість 500-кілограмових неконтрольованих авіабомб.

Нагадаємо, пілот російського СУ-34 Олександр Красноярцев зізнався, що розстріляв цивільного українця.

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