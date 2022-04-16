Суд взяв Медведчука під варту без застави

Суд взяв Медведчука під варту без застави

На вказану ухвалу суду підозрюваний та захисник можуть подати апеляційну скаргу.

Личаківський райсуд Львова змінив запобіжний захід підозрюваному в держзраді нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку на арешт без можливості внесення застави.

Про це повідомили в суді 16 квітня.

"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні суду.

Там нагадали, що попередній запобіжний захід Медведчука – домашній арешт. Проте 26 лютого працівники поліції виявили відсутність нардепа за вказаною адресою проживання, чим зафіксували факт порушення Медведчуком покладених на нього ухвалою судді обов’язків. Тож політика оголосили в міжнародний розшук.

В суді нагадали, що 12 квітня Медведчука було затримано, а 14 квітня ­– доставлено до органу досудового розслідування.

Нагадаємо, 15 квітня генпрокурорка України Ірина Венедіктова анонсувала, що Медведчуку змінять запобіжний західчерез втечу з-під домашнього арешту.

Венедіктова також повідомила – якщо всі сторони погодяться, то Медведчук може бути обміняний на утримуваних в РФ українських військовополонених і заручників. І той факт, що нардеп є громадянином України, не перешкодить обміну.

Вадим Денисенко поділився деталями арешту Медведчука

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