Суд взяв Медведчука під варту без застави

На вказану ухвалу суду підозрюваний та захисник можуть подати апеляційну скаргу.
Личаківський райсуд Львова змінив запобіжний захід підозрюваному в держзраді нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку на арешт без можливості внесення застави.
Про це повідомили в суді 16 квітня.
"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні суду.
Там нагадали, що попередній запобіжний захід Медведчука – домашній арешт. Проте 26 лютого працівники поліції виявили відсутність нардепа за вказаною адресою проживання, чим зафіксували факт порушення Медведчуком покладених на нього ухвалою судді обов’язків. Тож політика оголосили в міжнародний розшук.
В суді нагадали, що 12 квітня Медведчука було затримано, а 14 квітня – доставлено до органу досудового розслідування.
Нагадаємо, 15 квітня генпрокурорка України Ірина Венедіктова анонсувала, що Медведчуку змінять запобіжний західчерез втечу з-під домашнього арешту.
Венедіктова також повідомила – якщо всі сторони погодяться, то Медведчук може бути обміняний на утримуваних в РФ українських військовополонених і заручників. І той факт, що нардеп є громадянином України, не перешкодить обміну.
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