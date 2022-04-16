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Суд взяв Медведчука під варту без застави

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Суд взяв Медведчука під варту без застави

Associated Press

На вказану ухвалу суду підозрюваний та захисник можуть подати апеляційну скаргу.

Личаківський райсуд Львова змінив запобіжний захід підозрюваному в держзраді нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку на арешт без можливості внесення застави. 

Про це повідомили в суді 16 квітня.

"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні суду.

Там нагадали, що попередній запобіжний захід Медведчука – домашній арешт. Проте 26 лютого працівники поліції виявили відсутність нардепа за вказаною адресою проживання, чим зафіксували факт порушення Медведчуком покладених на нього ухвалою судді обов’язків. Тож політика оголосили в міжнародний розшук.

В суді нагадали, що 12 квітня Медведчука було затримано, а 14 квітня ­– доставлено до органу досудового розслідування. 

Нагадаємо, 15 квітня генпрокурорка України Ірина Венедіктова анонсувала, що Медведчуку змінять запобіжний західчерез втечу з-під домашнього арешту.

Венедіктова також повідомила – якщо всі сторони погодяться, то Медведчук може бути обміняний на утримуваних в РФ українських військовополонених і заручників. І той факт, що нардеп є громадянином України, не перешкодить обміну.

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