"Хочемо більше": Зеленський розповів про поставки зброї із США

Україна вдячна двопалатній підтримці США. Але ми хочемо більше зброї, ніж нам дають.

Ми не можемо відмовлятися в часи війни від найпотужнішої військової допомоги, а саме вона йде із США.

Про це під час пресконференції 23 квітня з українськими та іноземними журналістами.повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Окрім цього, є багато друзів європейців, але ми говоримо про обсяги цієї допомоги, тому я їм вдячний. США є лідерами у світі, тому вони задають цей тон перемовин і допомоги. Вони здебільшого впливають, чи може нам та чи інша європейська країна надати ту чи іншу важливу зброю. Тому це і є стратегічний партнер. Тому я вірю в це стратегічне партнерство, але хочеться, щоб все було швидше", - сказав Зеленський.

Він додав: "Щодо політиків, то вони нас підтримують і особисто".

Нагадаємо, завтра, 24 квітня, до України завітають держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

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