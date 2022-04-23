"Не маю права": Зеленський відповів, чи хотів би приїхати до Польщі

"Не маю права": Зеленський відповів, чи хотів би приїхати до Польщі

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не сьогодні не хоче тай не має права кудись їхати з країни, зокрема до Польщі. Водночас голова держави висловив повагу та подяку за підтримку Польщі, її президентові та народу.

Про це Зеленський сказав на пресконференції 23 квітня.

Польський журналіст запитав у президента, чи не хотів би він приїхати до Польщі?

"Я вже 60 днів чую це запитання – чи не хотів би я кудись поїхати. І якби не маю права. Чесно – не хочу. При всій повазі – це справді моя велика повага Польщі, нашим друзям лідеру Польщі, людям Польщі… 2,5 мільйона прийняти наших людей – це величезна допомога. Це особливе ставлення однієї нації до іншої – у складні моменти вчиняти так. Тому Польщі можна тільки подякувати. Справді, дуже безпечні та дружні сусіди України. Вірю, що це буде надовго і всерйоз", – відповів Зеленський.

Він також зауважив свої хороші відносини з президентом Польщі Анджеєм Дудою та сказав, що почувається в цій країні близько до того, як почувається вдома: "щось там таке є. Щось таке дуже близьке до нашого народу".

Зеленський подякував Польщі за всю надану допомогу, зокрема за озброєння.

Нагадаємо, майже 3 млн людей виїхали з України до Польщі після нападу Росії 24 лютого.

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