"Не имею права": Зеленский ответил, хотел ли бы приехать в Польшу

"Не имею права": Зеленский ответил, хотел ли бы приехать в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не сегодня не хочет и не имеет права куда-то ехать из страны, в частности в Польшу. В то же время глава государства выразил уважение и благодарность за поддержку Польши, ее президенту и народу.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции 23 апреля.

Польский журналист спросил президента, не хотел ли бы он приехать в Польшу?

"Я уже 60 дней слышу этот вопрос — не хотел ли бы я куда-то поехать. И как бы не имею права. Честно — не хочу. При всем уважении — это действительно мое уважение Польши, нашим друзьям, лидеру Польши, людям Польши... 2,5 миллиона принять наших людей – это огромная помощь. Это особое отношение одной нации к другой – в сложные моменты поступать так. Поэтому Польшу можно только поблагодарить. Действительно, очень безопасные и дружеские соседи Украины", – ответил Зеленский.

Он также отметил свои хорошие отношения с президентом Польши Анджеем Дудой и сказал, что чувствует себя в этой стране близко к тому, как чувствует себя дома: "что-то там такое есть. Что-то очень близкое к нашему народу".

Зеленский поблагодарил Польшу за всю оказанную помощь, в том числе за вооружение.

Напомним, около 3 млн человек выехали из Украины в Польшу после нападения России 24 февраля.

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